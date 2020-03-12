ابنة أحمد زاهر تخضع لجراحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

خضعت ملك زاهر، ابنة الفنان المصري أحمد زاهر، لعملية جراحية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ونشر والدها صور لها من على سرير المرض بعد الجراحة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد زاهر، علق على الصور قائلًا: “حمدا لله علي سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمد الله علي سلامتك يا ملوكتي وإن شاء الله هاتبقي زي الفل أزمة وعدت الحمد لله المرارة وشيلناها الحمد لله يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كلها”.

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وعادت شقيقتها ليلى، وطمأنت متابعيها على صحتها ونشرت صور لها برفقتها وعلقت عليها قائلة: “حمدا لله علي سلامتك يا حبيبتي بحبك قوي ربنا يخليكي ليا يا رب انتي عارفة أنا بحبك قد إيه شكراً لكل الناس اللي سألتني علي ملك هي أحسن الحمد الله أدعوا لها”.

وحصدت الصور على العديد من تعليقات النجوم والمتابعين الذين تمنوا لها السلامة وأن تتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد زاهر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.