هل اعتزل إلتون جون الغناء؟

متابعة بتجـــــــرد: نشر موقع “National Enquirer” أن النجم ​إلتون جون​ تعرض للإلتهاب الرئوي الحاد مما تسبب في تدمير صوته، وقد يمنعه من الغناء مجدداً. والواقع أن جون اضطر للإنصراف في منتصف حفله الأخير في نيوزيلندا، والإعتذار للجمهور بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، وعدم تمكنه من استكمال الغناء.

وأشار التقرير إلى أن جون خضع لعملية جراحية لحباله الصوتية في عام 1987، واعترف جون نفسه أنه لم يسترد قوة صوته بالكامل بعدها. كما تطرق التقرير إلى مرحلة تعاطي جون المخدرات بكميات كبيرة، مما ساهم أيضاً في تدمير صوته.

إلا أن موقع “جوسيب كوب” أكد أن التقرير الذي نشره موقع “National Enquirer” هو عبارة عن قصص سخيفة ووهمية. وقد اعتاد هذا الموقع على نشر القصص الكاذبة ومن أبرزها توقف مايلي سايروس عن الغناء بسبب جراحة في حبالها الصوتية لكنها الآن تغني وتعيش حياتها بشكل طبيعي جداً.