إصابة نيللي كريم في كواليس مسلسلها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت النجمة نيللي كريم لحادث مؤلم خلال تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “100 وش” الذي من المفترض أن تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل ويشاركها بطولته آسر ياسين.

وكانت تستقل دراجة بخارية برفقة شخص إلا أنه فقد السيطرة واصطدم بقوة بحائط، وأثيرت حالة من الفزع بموقع التصوير حيث تعرضت نيللي لإصابات عدة.

ونقلت بشكل سريع لأقرب مستشفى من موقع التصوير وتم عمل كافة الإسعافات اللازمة، كما طلب منها الأطباء الحصول على إجازة لأيام عدة.

وكان مسلسل “100 وش” من المفترض أن يعرض العام الماضي باسم “النصابين”، ولكن تم تأجيله لمشاكل إنتاجية وعاد التصوير من جديدة منذ فترة قصيرة. المسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري التي عملت معها نيللي في أكثر من مسلسل أبرزهم “بنت اسمها ذات”.