جراحة عاجلة لابنة أحمد زاهر

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان أحمد زاهر صورة لابنته ملك عبر حسابه على “إنستغرام”، كشف فيها خضوعها لعملية إزالة المرارة، داعياً الله لها بالشفاء العاجل فى أقرب وسط العديد من التمنيات لجمهوره.

وكتب زاهر قائلاً: “حمد الله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمد الله على سلامتك يا ملوكتي وإن شاء الله هتبقي زي الفل أزمة وعدت الحمد لله المرارة وشيلناها الحمد لله يارب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كلها”.

وتلقى زاهر العديد من التعليقات من جمهوره وزملائه يتمنون الشفاء لابنته حيث علقت الفنانة روجينا قائلة: “ألف سلامة عليها يا أحمد ربنا يتم شفاها ومتشوفش فيهم أي شر”، وقال رامي إمام: “ألف سلامة عليها يا زاهر”، وكتبت الفنانة زينة: “حبيبتي ألف سلامة عليها ربنا يعافيها”.

يذكر أن زاهر يواصل تصوير دوره في مسلسل “البرنس” والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان آخر أعمال زاهر ظهوره كضيف شرف في مسلسل “ولد الغلابة” مع النجم أحمد السقا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وقدم شخصية المحامى العقر “جمال لبة”، ونال إشادات كبيرة من خلال الشخصية.