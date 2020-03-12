كورونا يمنع هاني رمزي من تقديم برنامج المقالب في رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان هاني رمزي في تصريحات صحافية على هامش تكريمه من إدارة الأكاديمية العربية للنقل البحري، عن مشوارة الفني، في إطار تكريم الأكاديمية لرموز الفن والمجتمع الذين أثروا الوطن العربي بأعمال لها هدف اجتماعي، أنه لم يسعفه الوقت لتقديم برنامج مقالب جديد لهذا العام، بسبب الأحداث التي يمر بها العالم من انتشار “فيروس كورونا”، حيث كان يخطط لتصوير برنامجه الجديد في الصين في أحد الأماكن الشهيرة هناك، ولكن في ظل هذه الأزمة التي يعيشها العالم كله، لن يقوم بهذه المجازفة الخطيرة، حرصًا منه علي ضيوفه وحياته الشخصية، وهو ما يعني عدم تقديمه أي برنامج مقالب هذا العام.

وأوضح رمزي أنه يواصل الآن التحضير لأحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم “الباب يفوت جمل”، حيث يستعد لبدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بين مصر والإمارات، وتقوم شركة الإنتاج حاليًا بالتعاقد مع باقي أبطال العمل، مضيفًا أن فيلم “الباب يفوت جمل” فيلم كوميدي اجتماعي يناقش قضية اجتماعية مثل باقي الأفلام التي يقدمها من واقع الشارع المصري والمجتمع العربي.

وكشف رمزي عن استعداده لتقديم عرض مسرحي، بعد النشاط الذي شهدته مسارح الدولة والمسارح الخاصة، خلال الفترة الماضية، وأضاف رمزي بأن العمل سيكون نصاً مسرحياً كوميدياً يحوب به مسارح العالم العربي، كما يعمل على اختيار نص مسرحي مناسب وجيد من عدة عروض معروضة عليه.