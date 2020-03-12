زينة: عمري ما عملت كده

متابعة بتجــــــــرد: قالت الفنانة زينة في تصريحات صحافية إنها لم تفكر ولو مرة في ترتيب اسمها على أي تتر من أعمالها، ولم تضع أي شروط في تعاقدها على وضع إسمها بشكل معين.

وقالت زينة: “أعوذ بالله عمري ما عملت كده، لأن المكانة التي يبنيها الفنان عبر أعماله ومشواره هي التي تحدد أين يجب أن يوضع اسمه بشكل تلقائي، وأن أي ممثل يدخل في مثل هذه الأمور ليس واثقاً من نفسه، بالرغم من خروج بعض الأشخاص بالحديث أني طالبت هذا الأمر، ولكن الحقيقة أني لا أعرفهم على المستوى الشخصي أو المهني، ولا أعلم من أين لهم بمثل هذه الادعاءات”.

يذكر أنه تم تكريم الفنانة زينة خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي اختتمت فعالياته أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفل الختام لأسباب تتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع التجمعات.

يذكر أن زينة تعود هذا العام إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابها عنها لمدة ثلاث سنوات منذ تقديمها مسلسل “أزمة نسب”، حيث تقدم رمضان القادم مسلسل “جمع سالم”، والذي تشاركها فيه الفنانة ريم البارودي، والتي تعود هي الأخرى إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات أيضاً، حيث كان آخر عمل لها في رمضان مسلسل “ازمة نسب” الذي شاركت فيه أيضاً الفنانة زينة، ليكون مسلسل “جمع سالم” عودة للنجمتين معاً بعدما غابتا معاً.