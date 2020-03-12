هل أصيبت سيلين ديون بكورونا؟

متابعة بتجـــــــــرد: اضطرت النجمة​ سيلين ديون، البالغة من العمر 51 عاماً، ​إلى تأجيل بعض حفلاتها المقبلة بسبب شعورها ببعض عوارض نزلة البرد. وقد أجرت فحص الكورونا لكن النتائج أكدت أنها غير مصابة.

وقالت سيلين ديون في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: “أنا آسفة للغاية لإحباط جمهوري في العاصمة واشنطن وبيتسبيرج، آمل أن يتفهمني الجميع”.

يذكر أنه في ليلة الاثنين، أي بعد يوم واحد من تقديم ست حفلات في نيويورك، شعرت سيلين بأعراض نزلة البرد. واستمرت تلك الأعراض حتى يوم الثلاثاء، فأمرها الأطباء بالراحة لمدة تتراوح بين 5 و 7 أيام. وأجريت لها فحوص الكورونا لكن النتائج جاءت سلبية.