ميغان ماركل تنهار بالبكاء في لقاء وداعي

متابعة بتجــــــــــرد: لفت الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنظار متابعي أخبار الأسرة الملكية البريطانية أثناء زيارة قصيرة قاما بها لبلدهما على إثر إعلان انفصالهما عن العائلة.

وذكر موقع صحيفة The Mirror أن الممثلة السابقة ودعت لندن بعد انتهاء الزيارة باكية. وجاء في تقرير له أنها “ذرفت الدموع” في هذا “الوداع الحلو المر”.

ولفت إلى أن هذا حدث أثناء لقاء أخير مع الموظفين الذين عملوا لديها ولدى زوجها بعد انضمامها إلى الأسرة. وتابع التقرير: “ألقت ميغان تحية عاطفية على كل افراد الفريق الذين كانوا يعملون عن قرب مع الأمير هاري، مع ابنهما أرتشي ومعها”. ولم يذكر ما إذا قابلها هؤلاء بالمثل ولم يوضح طريقة وداعهم لها.

ويشار إلى أن الكثير من المواقع تناقلت صوراً التقطت لها برفقة زوجها أثناء هذه الزيارة. وقد لفتا الأنظار خلال حضورهما مهرجان “ماونت باتن” للموسيقى الذي أقيم لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية والذكرى الثمانين لتأسيس قوات الكوماندوز البريطانية. ويشار إلى أن تنحيهما عن ممارسة المهمات الملكية سيدخل حيز التنفيذ في بداية فصل الربيع.