متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة التركية مريم أوزرلي حقيقة لا يعرفها أي من معجبيها ومتابعيها. وجاء هذا خلال استضافتها في حلقة من برنامج “الصفحة الثانية” الذي يعرض على شاشة قناة KanalD.
وقالت إنها اجرت بعض التعديلات على وجهها حيث تلقت الكثير من حقن البوتوكس مشيرة إلى أن ما دفعها إلى ذلك هو تراجع ثقتها بنفسها وبجمال شكلها.
وأضافت أنها قامت بعد ذلك بسحب كل محتوى الحقن مستعيدة إطلالتها الطبيعية. وذكرت خلال الحلقة أيضاً أنها تقيم حالياً في مدينة اسطنبول حيق قامت باستئجار منزل لتتمكن من إلحاق ابنتها لارا بروضة للأطفال.
ويشار إلى أنها لفتت الأنظار أخيراً بنشر صورة التقطتها على طريقة السليفي أثناء وجودها في الطائرة. وبدت فيها وهي تضع على وجهها الكمامة الطبية وتغطي يديها بالقفاز. وحققت منذ الـ14 دقيقة الأولى أكثر من 11 ألف إعجاب.
ويذكر أن الممثلة عرفت في العالم العربي من خلال أدائها دور السلطانة هيام في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان” إلى جانب النجم الشهير خالد أرغانش وعدد من أبرز وجوه الشاشة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بكشف إجرائها عدة عمليات تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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