قيامة عثمان 14.. البطل يبارز المغول ويخلص نفسه من السجن! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ المسلسل التاريخي "قيامة عثمان" من بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت في حلقته الـ 14، التي تم عرضها مساء الأربعاء، على أن تعرض على شاشات عربية مساء الخميس بمشهد توعد عثمان لعمه بالقتل بعد معرفته بالخيانة التي فعلها الأخير وتسليم قوانين جنكيز خان لبلغاي قائد المغول.

ولحظة مناداة عثمان على باتور ابن عمه دويندار، خرج له عمه، لكن السهام أخذت تلقى على البطل من كل حد وصوب حتى وقع عثمان على الأرض، وكانت الصدمة لعثمان والقبيلة خروج القائد المغولي بلغاي من خيمة قبيلة الكاي، بعدها بدأت المبارزة بين عثمان وبلغاي والبطل يردد الشهادة أو الحرية.

وأثناء المبارزة بين بلغاي وعثمان جاء القائد المغولي غيغاتو فأمر الأول بتوقيف المبارزة، وحبس عثمان ثم توجه هو وبلغاي ودويندار إلى خيمة السيادة في قبيلة الكاي.

وقام القائد غويغاتو باصطحاب عثمان معه في عربة بداخلها سجن، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وفي الطريق كان مع عثمان سكين، أعطاها له السيد بامسا وتمكن من خلالها البطل من تخليص نفسه من السجن وهرب من غويعاتو.

وخلال هروب عثمان جاء قائد مغولي تابع لبلغاي ليخلص عثمان منهم، لكنه لم يجد البطل، فقام بضرب القائد المغولي غويغاتو، وعندما نجا عثمان منهم وجد حصان السيدة بالا، فدل الحصان البطل على مكان السيدة بعد أن وجد منديلها.

ووجد عثمان بالا عند أخرى قامت برعايتها، ومعالجة الجرح الذي أصابها في أثناء حضور عثمان، وبعد علاجها توجهت بها إلى والدها الشيخ أديب علي في المغارة، فشكرها الأخير على مساعدتها لابنته.

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وضمن أحداث الحلقة جاء القائد سيلفادور إلى عثمان وأخبره بما تخطط به صوفيا ووالدها يانيز، فقرر أن يقوم بعمل خدعة لها، فأخبر سلفادور أن يدلها على مكان مغارة أديب علي.

وفي هذه الأثناء قام بلغاي بإرسال أحد قادته إلى سامسا لمحاربته، وفي تلك اللحظة وقف عثمان بجانب سامسا وساعده في القضاء على المغول، وتم حبس القائد المغولي الذي يكون أخ كونور، وتعرف على أخيه.

وتنتهي الحلقة الـ 14 من المسلسل التاريخي عندما يخطط عثمان للخدعة من أجل السيطرة على صوفيا وقادتها.