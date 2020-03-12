هل طغت "كاريزما" ياسر السقاف في برامج المواهب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع الإعلامي السعودي ياسر السقاف أن يترك بصمة مميزة على الساحة الإعلامية من خلال كفاءته والكاريزما اللتين يتمتع بهما؛ ما جعله يحقق نجاحا مدويا خلال مشاركته في برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز".

فعلى الرغم من أنه لم يتخصص في مجال الإعلام، لكنه أعلن مسبقا دراسته للهندسة كاختصاصٍ، ثمّ كان دخوله الإذاعة "صدفة من غير ميعاد"، مؤكدا أن "الخوف من خوض تجارب جديدة ربما يحول دون الكشف عن مواهب دفينة لدى الإنسان، لذا على المرء ألّا يحجم عن دخول أي مضمار خارج عن مجاله، والطّموح يبحث عن تجربة مميّزة في مسيرته تكون نقطة استمرار إلى الأمام، وهذا ما حدث في ذا فويس".

وتمكن السقاف من التألق منذ ظهوره الأول على مسرح "ذا فويس" بنسخه الثلاث؛ إذ عكس بروحه العفوية نكهة مميزة على روحية البرنامج وتعاطفه مع المشتركين.

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وأثار السقاف إعجاب جمهور البرنامج والذين أشادوا بأدائه، مؤكدين أنه تمكن من إضفاء بصمة لبرنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، فيما رأى البعض أن خفة ظل السقاف وطريقته الراقية في التعامل وإلقاء التعليقات الظريفة تمكنت من كسر رتابة برامج المواهب.

كما رأى السقاف أن تقديم "ذا فويس" بنسخه الثلاث مع مقدمتين مختلفتين من مصر ولبنان، دليل على إثبات ذاته في الوسط الإعلامي، بخاصة أنه كان عازما على تقديم شيء يليق بالجمهور وبقناة "إم بي سي" التي ينتمي إليها.

من جهة ثانية، قدم الإعلامي ياسر السقاف الحفل السنوي الذي أقامته "MBC الأمل" ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في مجموعة MBC، في العاصمة الرياض تحت عنوان "أثر المحتوى الإعلامي على المجتمع" وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والممثلين والمخرجين والمنتجين والفنانين العالميين والعرب، والمؤثرين الاجتماعيين، وأصحاب المبادرات، وصنّاع المواد الإعلامية، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، ووجوه المجتمع، إلى جانب طلاب وخريجي ومحاضري مبادرة برنامج "MBC Edutain" للصناعة الإبداعية والمحتوى الإعلامي.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجرتها "فوشيا" مع الإعلامي ياسر السقاف؛ إذ تحدث عن تجربته في برنامج " ذا فويس" بنسخه الثلاث.