إنجي المقدم طبيبة نفسية في رمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الممثلة المصرية إنجي المقدم في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لعبة النسيان" مع صديقتها الفنانة الشربيني التي تجتمع معها للمرةِ الرابعة بعد مسلسلات "حكايات بنات" بجزئية الثاني والثالث، و"طرف تالت"، و"تحت الأرض".

وهي تلعب في هذا العمل دور الطبيبة النفسية "بهيرة" التي تعالج بطلة العمل بعد تعرّضها لحادث أليم يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسي. علماً أن دراستها الجامعية بعلم النفس ساعدتها بأداء الدور الذي تملك فكرة عن تفاصيله من خلال تعاملها مع العديد من الأشخاص المحتاجين لعلاج.

يشار إلى أن المسلسل مأخوذ من عمل إيطالي. كتب له السيناريو تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة. تدور أحداثه حول امرأة تتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكرها للماضي. علماً أنها بدأت بتصوير مشاهدها في شوارع القاهرة منذ أسابيع.

