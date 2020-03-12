شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى جيمى جون والمخرجة الفرنسية ميمونة نداى فى متحف الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رافق الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ظهر اليوم الخميس، كل من النجم العالمي جيمي جون لوي، والنجمة العالمية المخرجة الفرنسية ميمونة نداى، خلال جولاتهم السياحية فى متحف الأقصر ومتحف التحنيط، عقب مشاركتهما فى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذى عقد على مدار الأيام الماضية بمدينة الأقصر.

وقدم الدكتور مصطفى وزيرى، خلال مرافقة نجوم السينما الأفريقية داخل متحف الأقصر، شرح وافى عن تفاصيل ونجاحات السياحة والآثار في خدمة السائحين بمختلف أرجاء المعالم السياحية والأثرية لتسهيل زياراتهم رغم حالة الطقس السيئة التى تضرب البلاد حالياً، وأكد لهما على أنه يزور الأقصر لتفقد معابد الأقصر والكرنك لمتابعة حركة توافد السائحين لمتابعة الإجراءات الاحترازية لحماية المناطق الأثرية فى الصعيد من أية تقلبات جوية، حيث قال إن مئات السياح واصلوا تدفقهم على المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان، وزاروا معابد ومقابر الأقصر والكرنك وادفو وكوم امبو وابوسمبل وغيرها من المناطق الأثرية فى المحافظتين بجانب أهرامات الجيزة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى لـ"الخليج 365"، أنه زار محافظة الأقصر اليوم، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لحماية المناطق الأثرية فى الصعيد من أية تقلبات جوية، والتقى خلال جولته بمعابد الأقصر عدد من الأفواج السياحية، وشدد على أن جميع المناطق الأثرية مؤمنة ضد أية ظروف جوية طارئة، وأن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، يتابع عبر غرفة عمليات موسعة، الوضع الجارى فى كافة المناطق الأثرية فى كل المحافظات المصرية لحظة بلحظة.

وكشف أمين المجلس الأعلى للآثار، عن الانتهاء من إقامة البوابات الجديدة لمعابد الكرنك، والتى أقيمت لتتماشى مع مشروع الهوية البصرية للأقصر، وذلك على غرار بوابات معبد الأقصر التى افتتحها وزير السياحة والآثار في نهاية شهر فبراير الماضى، والتقى بالوفود السياحية التي تزور الأقصر من مختلف الجنسيات والتقط معهم الصور التذكارية.

وكان قد حرص الفنان العالمي جيمي جان لويس، على القيام بجولة بالمواقع الأثرية في الأقصر، خلال تواجده لحضور مهرجان الاقصر السينمائى، لافتا إلى أنه مازال متواجد ولا داعي للقلق من انتشار فيروس كورونا، حيث نشر مجموعة صور له فى مقبرة الملك توت عنخ آمون ، ومعبد الكرنك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها :" أنا في الأقصر مع الملوك .. لا داعي للذعر، كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بفيروس كورونا".

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جانب من زيارة جيمى جون لمتحف الأقصر

النجم العالمى جيمى جون والمخرجة الفرنسية ميمونة نداى فى متحف الأقصر

جانب من زيارة النجم العالمى جيمى جون والمخرجة الفرنسية ميمونة نداى متحف الأقصر