شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تنجو من حادث سير.. وتطمئن جمهورها: "ربنا ستر وطلعت سليمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المطربة رنا سماحة، لحادث سير بسيارتها على طريق السويس، ونشرت رنا سماحة على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، صور لسيارتها بعد تعرضها للحادث وعلقت رنا قائلة: " الحمد لله ... رصيد الستر.. على طريق السويس عربيتى طارت دخلت جزيرة وخرجت ومعرفش إزاى ربنا ستر وطلعت منها سليمه.. انا بخير الحمد لله وربنا يعوض علينا".



رنا سماحة تتعرض لحادث سير

وحذرت رنا سماحة برسالة جديدة، منذ قليل، المواطنين من عدم السير بالسيارات في هذه الأجواء الجوية السيئة كما طمأنة جمهورها على حالتها، وكتبت على صفحتها قائلة: "الحمد لله أنا بخير ومحصليش حاجه اتطمنوا وخلوا بالكوا يا جماعة بالله عليكم خصوصاً في الطرق الي فيها اصلاحات والطرق الي متعرفوهاش في لحظه متعرفوش ايه الي ممكن يحصل.. بعتذر اني مقدرتش ارد على كم التليفونات والرسايل والكومنتات الي جاتلي من امبارح على راسي كلكوا فرد فرد ربنا يديمكم نعمه.. ومحدش فيكم يشوف اي حاجه وحشه ف حياته".



رنا سماحة تطمئن جمهورها

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وجدير بالذكر يتعاون الملحن مدين مع المطربة رنا سماحة في ألبومها الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "إسمه إيه"، أما الثانية تحمل اسم "حياتي تخصني"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة وقت نزول الألبوم ككل.



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كما انتهى المطربان مينا عطا ورنا سماحة من تسجيل تتر برنامج "باب الغنا" الموسم الثالث، والذي يقدم على راديو "9090"، والأغنية من كلمات رنا سماحة، وألحان مينا عطا، وتوزيع موسيقى سام إميل، وهندسة صوت وسام فؤاد.