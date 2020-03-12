شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي جيمي لويس: أنا فى الأقصر مع الملوك لا داعي للذعر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان العالمي جيمي جان لويس، علي القيام بجولة بالمواقع الأثرية في الأقصر، خلال تواجده لحضور مهرجان الاقصر السينمائى، لافتا إلى أنه مازال متواجد ولا داعي للقلق من انتشار فيروس كورونا، حيث نشر مجموعة صور له فى مقبرة الملك توت عنخ آمون ، ومعبد الكرنك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها :" أنا في الأقصر مع الملوك ... لا داعي للذعر ، كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بفيروس كورونا".



النجم العالمي جيمي لويس

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة، عبر موقع "تويتر"، أن لويس سوف يسافر إلى أسوان لمواصلة زياراته لمعبد فيلة وجزيرة إلفنتين والمواقع الأثرية الأخرى في المدينة.

وحرص جيمي لويس على التقاط العديد من الصورالتذكارية اثناء زياراته لمعالم الاقصر الأثرية و السياحية ونشرها في عدة تويتات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر داعيا العالم بالمجئ الي مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة وجوها الدافئ وشمسها المشرقة.

Advertisements



1



2

حرص النجم العالمي جيمي جون لوي، خلال تواجد بمحافظة الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على زيارة معابد الكرنك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لحضور فعاليات عروض الصوت والضوء المميزة التى تقدمها شركة مصر للصوت والضوء للأفواج السياحية بصورة يومية مساءاً بمختلف اللغات، للمساهمة فى إضفاء سحر خاص للسائحين القادمين من عواصم العالم.



3



4

ورافق النجم العالمى جيمي جون لوي خلال زيارته لحضور عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وهانى الضوى من قيادات شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر، وعدد من قيادات الكرنك والشركة، وأشاد بسحر الحضارة الفرعونية والتاريخ الفرعوني المميز بالأقصر، وعبر عن سعادته بسلسلة الزيارات للمعابد والمقابر الفرعونية خلال تواجده لحضور فعاليات المهرجان.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، يوم السبت الماضى، في أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان.