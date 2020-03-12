شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وزوجته يدخلان الحجر الصحى بمستشفى فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع justjared علي لسان مسئولين حكوميين في استراليا أن الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، تشمل توم هانكس وريتا ويلسون.

ويعتقد أن الزوجين أصيبا بالمرض خارج أستراليا وبالتحديد في الولايات المتحدة.

وأعلن الموقع أن توم هانكس وزوجته ريتا فى عزلة بالحجر الصحى بمستشفى في جولد كوست وسيقضيان هناك 14 يومًا.

وكان النجم العالمى توم هانكس أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا ، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

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يذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.