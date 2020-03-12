شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز لمنى فاروق: "هو حد وقف جنبك غيرى لما الكل باعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت قصة الفنانة ياسمين عبد العزيز و شقيقها وائل مستمرة على السوشيال ميديا بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، حيث كتب وائل عبد العزيز أمس بوست يرد به على الفنانة منى فاروق لوقوفها مع ياسمين قائلا: "هو حد وقف جنبك غيرى لما الكل باعك عندى سؤال مهم ليكى هو مش انتى كنتى لسه بتنتحرى من كام يوم صحيتى فجأة تركبى الترند حسبنا الله و نعم الوكيل غدا لناظره قريب".

وكانت الفنانة منى فاروق كتبت منذ أسبوع، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أختك أرجل منك».

وأضافت: «أنا اتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك».

وفى سياق آخر كانت الممثلة منى فاروق قد كتبت عبر حسابها على إنستجرام و نوهت أكثر من مرة أنها ليس لديها أى حساب على فيس بوك ولكن لديها فقط حساب موثق على إنستجرام.



مني فاروق

وردت النجمة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها‪.‬

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وكان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أغلق حسابه الرسمى على فيس بوك، بعد شنه هجومًا على شقيقته، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى‪.‬

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها‪".‬

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلوقتى عايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين‪".‬

وأضاف: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد