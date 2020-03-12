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إصابة شقيقة الممثل ماثيو برودريك بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع justjared عن إصابة جانيت شقيقة الممثل ماثيو برودريك بفيروس الكورونا، وذلك بعدما شاركت فى مؤتمر بولاية كنتاكى، وهو مؤتمر سنوى للأبراشيات الذى حضره أكثر من 500 أسقف من جميع أنحاء البلاد، حيث إن شقيقة ماثيو هى راعية فى كنيسة ببيفرلى هيلز.

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وكانت آخر أعمال ماثيو برودريك فيلم الإنيمشن Wonder Park والفيلم تدور قصته حول June وهى فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية باسم Wonderland مخبأة فى الغابة، مليئة بركوب الخيل الخيالى والكلام المضحك، تكتشف June الحديقة التى جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحرى وإعادة الأعجوبة فى بلاد العجائب.

الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، و ماثيو برودريك ، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.

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