موعد عزاء الشاعر والمنتج السينمائي سامح العجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يقام عزاء الشاعر والمنتج السينمائي الراحل سامح العجمي، يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك.

وقال الموزع الموسيقي أشرف السرخوجلي لـمصراوي، إن أسرة الشاعر الراحل حددت العزاء يوم الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفي الشاعر الراحل أمس الأربعاء عن عمر ناهز 54 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه في مقابرالوفاء والأمل في مدينة نصر.

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الشاعر الراحل كتب للفنان حميد الشاعري العديد من أغانيه، أبرزها "خدني بين إيديك، "غزال"، "لو بتحبني"، "سيدي"، و"ليالينا الحلوة".

كما كتب أيضا أغنية في فيلم "السلم والثعبان"، أغنية "أم الخدود" للفنان محمد منير.

وغنى من كلمات "العجمي" العديد من نجوم الأغنية منهم هشام عباس، نوال الزغبي، طلعت زين، خالد سليم، ومصطفى قمر.

وأنتج الشاعر الراحل عدة أفلام، منها "بتوقيت القاهرة"، "خانة اليك"، "البطل"، "إزاي البنات تحبك"، و"رامي الاعتصامي".