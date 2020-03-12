بعد إصابته بالكورونا.. محمد كريم يدعم توم هانكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلن النجم العالمي توم هانكس، مساء أمس الأربعاء، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد. ونشر الفنان محمد كريم، صورة تجمعه بالنجم العالمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله تخف وتقوم بالسلامة وتمتعنا دائما بأعمالك الرائعة". وكان "هانكس" قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس، مؤكدا أنهما سيتبعان التعليمات، وسيقوم بإحاطة جمهوره بالجديد أولا بأول.

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