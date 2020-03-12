نادين نجيم بصحبة ابنتها "هافن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين بصحبة ابنتها الكبرى "هافن".
وعلقت: "الله يحميكي ويخليكي ويعطيكي أجمل أيام ويبعد عنك ولاد الحرام يا جنتي وبنتي وحياتي هافن".
من ناحية أخرى، تستكمل نادين نسيب نجيم، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "عشرين عشرين" المقرر عرضه في السباق الرمضان القادم.
مسلسل "عشرين عشرين" بطولة قصي خولي، فؤاد شرف الدين، ماريتا عاصي الحلاني، كارمن لبس، فادي إبراهيم، ومن إخراج فيليب أسمر.
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