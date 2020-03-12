تراند اليوم : الفنانة يسرا تفجر مفاجأة صادمة عن سر عدم إنجابها

كشفت الفنانة المصرية يسرا، أسرارًا من حياتها وزواجها من نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق، وسر عدم إنجابها.
وقالت يسرا خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "غدًا أجمل"، الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، إنها من خالد صالح سليم، نجل الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، مشيرةً إلى أنهما كانا يعرفان بعضهما منذ كان عمرها 7 سنوات.
وأضافت أنها لم تتقصد إخفاء زواجهما في حينها، قائلةً:"والده كان مريضاً، وقبل سفره أراد أن يعلن زواجنا، وفي هذا الوقت كنا قد تزوجنا حديثاً، ولم نتعجل، رفضت وانتظرنا حتى عودته، لكن عندما توفي والده انتشر الخبر".
وعن عدم إنجابها قالت إن زوجها نصحها بعدم الإنجاب ولم يطلب منها الاعتزال، مؤكدة أنه لا يمانع عملها كممثلة.
وأضافت يسرا: "أنا راضية تماماً بقضاء الله، ساعات بقول لنفسي يمكن ده أفضل لي".