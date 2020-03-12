أحيا الفنان محمد حماقي مساء أمس حفلاً غنائياً خاص لصالح إحدى شركات المقاولات الكبرى، وذلك في حضور كبير من جمهوره برفقة فرقته الموسيقية.
وقدم حماقي في الحفل باقة غنائية مميزة والتي تفاعل معها الجمهور ومنها"أجمل يوم، نفسي أبقىجنبه، مابلاش، وأعمل ايه، تعرف بحبك ليه، قادرين نعملها، ياستار، احلى حاجة فيكي، واحدة واحدة"
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حماقي من حفل تتويج احد ايڤنتات شركة بيراميدز الليلة الماضية💥 • • • @hamaki @hamaki @hamaki @hamaki @hamakiksa @hamakiksa @hamakiksa . . [ #Hamaki #MohamedHamaki #Hamakian #Hamakians #HamakiOnlineFans #Hamakifans #Hamakiksa #Arabic #Egyptian #Singer #Music #Musician #Artist #Middleeast #Egypt #KSA #KolYoumMenDah #كل_يوم_من_ده #NogoumRecords #Thevoice #MBCTheVoice #MBCTheVoiceKids #TeamHamaki #فريق_حماقي #حماقي #محمد_حماقي #ذا_فويس #ذا_فويس_كيدز #العالمي ]
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ومن ناحية أخرى يستعد حماقي في الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد فيصيف 2020، وذلك حسبما أعلن في حفله الأخير على مسرح الجامعة الأمريكية، والذي غنى فيه أغنية جديدة من المتوقع ضمها لألبومه الجديد وتقول كلماتها"الكل عرف إن أنا وانت، بنحب بعض إلا أنا وانت، لو بصوا لعينيك يشوفوني، ويلاقوا صورتك في عيوني، وياما جوني وسألوني، هو الفرح هيكون امتى".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..محمد حماقي يتألق بأغنياته في إحدى حفلاته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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