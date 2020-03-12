بالفيديو..محمد حماقي يتألق بأغنياته في إحدى حفلاته الخاصة

أحيا الفنان محمد حماقي مساء أمس حفلاً غنائياً خاص لصالح إحدى شركات المقاولات الكبرى، وذلك في حضور كبير من جمهوره برفقة فرقته الموسيقية.

وقدم حماقي في الحفل باقة غنائية مميزة والتي تفاعل معها الجمهور ومنها"أجمل يوم، نفسي أبقى

جنبه، مابلاش، وأعمل ايه، تعرف بحبك ليه، قادرين نعملها، ياستار، احلى حاجة فيكي، واحدة واحدة"

ومن ناحية أخرى يستعد حماقي في الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد في

صيف 2020، وذلك حسبما أعلن في حفله الأخير على مسرح الجامعة الأمريكية، والذي غنى فيه أغنية جديدة من المتوقع ضمها لألبومه الجديد وتقول كلماتها"الكل عرف إن أنا وانت، بنحب بعض إلا أنا وانت، لو بصوا لعينيك يشوفوني، ويلاقوا صورتك في عيوني، وياما جوني وسألوني، هو الفرح هيكون امتى".