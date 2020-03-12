نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صورة برفقة الفنانة أنغام، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وتوجه إبراهيم برسالة غامضة إلى أنغام بعد إعلان إنفصاله عنها في وقت سابق قائلاً:"حقك عليا انا ياست الستات". سابق قائلاً:"حقك عليا انا ياست الستات". Advertisements وأوقف إبراهيم، خاصية التعليقات من على المنشور ،ليعيدالملحن بهذه الرسالة التساؤلات حول وضع علاقتهما حالياً. يذكر ان إبراهيم قد أعلن عن انفصاله من أنغام عبر "انستجرام" ليقفل صفحة زواجهما الذي لم يستمر سوا أكثر من سنة ، وتعرضت العلاقة لكثير من الانتقادات والتساؤلات وبالرغم من ذلك لم يتخلى إبراهيم عن الظهور مع انغام في جميع أحداثها وحفلاتها الفنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم في رسالة لأنغام: حقك عليا يا ست الستات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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