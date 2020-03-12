هذه الأغنية تفوز بلقب أفضل أغنية منفردة لعام 2019

ميرنا وليد - بيروت - نالت أغنية ​Bad Guy​ للمغنية الأميركية ​بيلي إيليش​ لقب أفضل أغنية منفردة على مستوى العالم لعام 2019، من قبل الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية.

الأغنية تصدرت قائمته الرقمية للأغاني المنفردة وحققت 19.5 مليون نقطة، بحسب ما أوضح الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية.

واجتاحت فرانسيز مور الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية :"اجتاحت بيلي إيليش العالم كالعاصفة بصوتها الرائع وموسيقاها التي تتحدى التصنيف، كما أنها فنانة تتناول قضايا مهمة كالصحة النفسية في كلمات أغانيها مما يجد صدى بوضوح وسط معجبيها في جميع أنحاء العالم".

وتجدر الإشارة أن أغنية "أولد تاون رود" للمغني ليل ناس إكس جاءت في المرتبة الثانية برصيد 18.4 مليون نقطة.

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