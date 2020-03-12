ابنة أحمد زاهر تخضع لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - خضعت ملك ابنة الممثل المصري ​أحمد زاهر​ لعملية جراحية. و كشف والدها عن الامر عبر صورة له وهو يقبلها خلال تواجدها على سرير المستشفى بعد خضوعها لعملية إزالة المرارة وعلق : "حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمد الله علي سلامتك يا ملوكتي وإن شاء الله هاتبقي زي الفل أزمة وعدت الحمد لله المراره وشيلناها الحمد لله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كلها". راح المتابعون يطمئنون على ابنة احمد زاهر وتمنوا لها الشفاء العاجل

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