ميغان ماركل تذرف الدموع في زيارة الوداع للندن

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت الممثلة ​ميغان ماركل​، زوجة ​الأمير هاري​، لندن بطريقة حزينة وقد بكت بعد إنتهاء الزيارة.

وذكر موقع صحيفة The Mirror في تقرير له، أن ميغان "ذرفت الدموع"، في هذا "الوداع الحلو المر".

وأشار الموقع الى أن هذا الأمر، حدث أثناء لقاء أخير مع الموظفين، الذين عملوا لديها ولدى زوجها بعد إنضمامها إلى الأسرة.

وتابع التقرير: "ألقت ميغان تحية عاطفية على كل افراد الفريق الذين كانوا يعملون عن قرب مع الأمير هاري، مع ابنهما أرتشي ومعها". ولم يذكر ما إذا قابلها هؤلاء بالمثل، ولم يوضح طريقة وداعهم لها.

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