خاص "الفن"- حفلات نجوم "بنت الجيران" في لبنان تأجّلت لهذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - قرر متعهد الحفلات ​أحمد صولي​ تأجيل الحفلات التي كان من المفترض ان يحييها الفنانين المصريين ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​، نجمي أغنية "​بنت الجيران​" الشهيرة في لبنان في هذا الأسبوع، وذلك بسبب قرار اقفال النوادي الليلية بعد انتشار فيروس ​كورونا​.

وتعليقا على هذا الموضوع أكد أحمد أنه بطبيعة الحال هنالك الكثير من الخسائر سجلت ولكن يحاولون حاليا ايجاد الحلول وتأجيل تلك الحفلات الى بداية شهر نيسان المقبل والناس التي سبق وحجزت مكانها لهذه الحفلات سيتثنى لها حضور الحفلات المقبلة بالبطاقة نفسه".

وأضاف أحمد صولي: "صحة الناس أهم من أي شيء آخر ، ونحن نلتزم بالاقفال من أجل صحتهم رغم أنني تواصلت واجتمعت مع المعنيين ومنهم وزير الصحة حمد حسن الذي كان متعاونا أيضا".

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