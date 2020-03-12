ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ عن انفصاله عن زوجته الفنانة ​أنغام​ قبل ايام، نشر اليوم صورة له وهو يقبلها على رأسها وعلق عليها:حقك عليا انا يا ست الستات... تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب سيبك منهم

فأثار الجدل بين المتابعين الذين تساءلوا ان كان هذا المنشور على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اعلاناً لمصالحتهما عبر صورة حديثة لهما معاً او انه يحاول ان يراضيها علنا عبر صورة قديمة واعتذار غير مباشر ومن قصد بعبارة " سيبك منهم" الذي ختم فيها تعليقه ؟

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم لـ أنغام: حقك عليا يا ست الستات...فهل تصالحا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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