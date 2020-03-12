ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن وجه ابنتها هافين بشكل واضح عبر صورتي سيلفي التقطتها معها ونشرتهما على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نادين كاتبة :الله يحميكي ويخليكي ويعطيكي اجمل أيام ويبعد عنك ولاد الحرام

وراح المتابعون يشيدون بجمال ابنة هافين مشيرين الى الشبه الكبير بينهما وكانها نسخة مصغرة عنها لكن شقراءوحققت الصورة حوالي 420 الف اعجاب.

يذكر ان نادين ستطل على المشاهدين في رمضان المقبل عبر مسلسل 2020 الى جانب الممثل السوري قصي خولي

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف عن وجه ابنتها بشكل واضح لأول مرة..لن تصدقوا الشبه بينهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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