محمد عبده يُنقذ أحلام من موقف محرج.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أنقذ الفنان السعودي ​محمد عبده​، الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من موقف محرج، أثناء إحيائهما حفل زفاف.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه أحلام وهي تجلس إلى جانب عبده، الذي بدأ بالعزف على العود، وحين أرادت الغناء لم يتمكن الحاضرون من سماع صوتها، بسبب عطل طرأ على الميكروفون، وقد وسارعت إحدى المشرفات على التنظيم إلى معالجة الأمر، إلى أن قدّم عبده الميكروفون الخاص به الى أحلام.

وقبل أيام إنتشر مقطع فيديو أيضاً من المناسبة نفسها، ظهرت فيه أحلام وهي ترقص بعفوية، وأثنى بعض المتابعين على عفويتها وروحها المرحة، فيما إعتبر آخرون أن ما تفعله لا يليق بسنها.

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