حمو بيكا يعلن عن خطوبته - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مطرب المهرجانات ​حمو بيكا​ عن خطوبته من دون ان يكشف عن هوية خطيبته.

وزف الخبر السار لمحبيه ناشرا صورة للشبكة وخاتمي الخطوبة فقط، وعلق عليها كاتبا: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

فبارك له المتابعين على هذه الخطوة السعيدة متمنيين له السعادة والحب.

على صعيد الفن كان حمو بيكا قد أكد عن تعاونه مع الفنان حمادة هلال على الرغم من قرار منعهم من الغناء في مصر وكتب: "لن أتحدث، لكن ستستمعون إلى الجديد، القادم خيرا، وأقوى تراك سيهز الوطن العربي كله".

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