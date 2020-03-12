رنا سماحة تتعرض لحادث سير خطير - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ لحادث بسيارتها لكنها طمانت محبيها ان حالتها لا تستدعي القلق ونشرت صور للسيارة وعلقت كاتبة: "الحمدلله .. على طريق السويس عربيتي طارت دخلت ... ومعرفش إزاي ربنا ستر وطلعت منها سليمة.. أنا بخير الحمدلله ...ربنا يعوض علينا". وحرص المتابعين على الاطمئنان عليها وتمنوا لها الصحة والسلامة وان لا تحزن على السيارة وان المهم انها هي بخير.

يذكر ان رنا سماحة كانت قد طرحت منذ فترة فيديو كليب اغنيتها بعنوان " أميرة الحب" وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية

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