شاهد.. مي سليم تتحول الى رجل: “يا لهوي”

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 08:48 صباحاً - شاركت الفنانة مي سليم متابعها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر به بملامح رجل. وعلقت مي سليم على الفيديو كاتبة: “يالهوي يالهوي لو انا راجل”. وعلق متابعو مي سليم على الفيديو تعليقات طريفة، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنان أحمد صلاح حسني ومنهم من أصر على أنها لا تزال جميلة على أي حال.

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