أحمد كرارة يكشف تفاصيل دوره في "حب عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان أحمد كرارة، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "حب عمري" من إخراج عبدالعزيز حشاد.

وأكد كرارة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجسد من خلال العمل شخصية تدعى "نعيم" وهو صاحب شركة، ويدخل في منافسة مع هيثم شاكر وميدو عادل، مشيرا إلى حدوث تضارب مصالح.

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وتابع كرارة: "العمل اجتماعي تشويقي ويحتوي على جزء عاطفي، وكل واحد فينا يقع في حب فتاة ومعجب بيها، وفي اللي هيقدر يوصل، وفي اللي مش هيقدر يوصل".

وأضاف أن هذا المسلسل يُعد ثاني تعاون يجمعه مع المخرج عبدالعزيز حشاد، متابعا: "هو مخرج جميل جدا، وتحس إننا في اللوكيشن عيلة واحدة، والأجواء لطيفة".

مسلسل"حب عمري" بطولة هيثم شاكر وأحمد كرارة وسهر الصايغ ومنة فضالي، مى القاضي، أمانى كمال، سامح الصريطى،وعدد من الفنانين، ومن تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.