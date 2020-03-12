فن ومشاهير

تراند اليوم : نجم نجوم هوليود يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: نتيجة التحليل إيجابية للأسف

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أصدر أشهر نجم في هوليود بيانا مقتضبا أعلن فيه إصابته و زوجته بمرض .

وقال النجم "توم هانكس": كنت في أستراليا أنا و زوجتي الممثلة ريتا ويلسون ، وهناك شعرنا بإعياء كما لو كنا أصبنا بنزلة برد عادية .. كان لدى ريتا بعض القشعريرة .

وأضاف: كما هو متبع ذهبنا لإجراء تحاليل كورونا وتبين أن النتيجة إيجابية للأسف ، تم وضعنا في الحجر الصحي وسوف أبقيكم على اطلاع بالتطورات .. اعتنوا بأنفسكم.

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