شكرا لقرائتكم بعد 45 عاماً على وفاتها.. أم كلثوم تضيء الأوبرا المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أضاءت كوكب الغناء العربي أم كلثوم خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية مساء الجمعة، وبعد نحو 45 عاماً على وفاتها، خلال حفل يجسّد صورتها لأول مرة في مصر باستخدام تقنية التصوير التجسيمي (هولوغرام).

وفي مدخل المسرح الكبير في الأوبرا وسط القاهرة، وُضع مجسّم لدرع ذهبية كبيرة، عليها صورة المطربة المصرية وكُتب تحتها "كوكب الشرق أم كلثوم 2020".

وما إن أُزيح الستار عن المسرح حتى ظهرت هالة ضوئية في منتصفه، تحولت إلى صورة مجسّمة لأم كلثوم حتى بدأ الحضور في التصفيق بحرارة.

ظهرت أم كلثوم ترتدي فستاناً زاهياً بنفسجي اللون يحمل في وسط حُلية لامعة، وتمسك بوشاحها الشهير في يدها.

كان المسرح ممتلئاً عن آخره. وكان الحضور من الرجال والنساء والشباب يرتدون ملابس السهرة الرسمية، وكأنها أمسية غنائية حقيقية لأم كلثوم ترجع إلى الماضي.

وكان العرض لمدة 15 دقيقة وغنّت أم كلثوم مقطعاً من إحدى أغنياتها الشهيرة "حيّرت قلبي معاك" التي كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد رامي ولحّنها رياض السنباطي.

إلى ذلك قالت آية ياسين، الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة عين شمس لوكالة فرانس برس: "لقد أتيت اليوم لأنني لطالما حلمت بحضور حفل لأم كلثوم"، مضيفة: "كانت جدتي في السابق تحدثني عن حفلات يوم الخميس الشهيرة لأم كلثوم، ما جعلني أرغب بشدة في الحضور".

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ولدت أم كلثوم أو فاطمة إبراهيم البلتاجي في كانون الأول/ديسمبر عام 1898 بقرية طماي الزهايرة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل.

بدأت مشوارها الفني في صغرها حينما كانت تنشد التواشيح الدينية مع والدها وشقيقها إلى أن اكتشفها الشيخان زكريا أحمد وأبو العلا محمد وهما من كبار ملحّني الموسيقى العربية في مصر.

وتبقى أم كلثوم بعد أكثر من أربعة عقود على وفاتها، أشهر أيقونات الطرب العربي على الإطلاق. ولا يزال صوتها يتردد على نطاق واسع في أرجاء العالم العربي والعالم.

كما كان مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية قد أوضح لفرانس برس الأسبوع الماضي، أن استخدام التقنيات الجديدة يرمي إلى استقطاب الأجيال الشابة وتشجيعهم على التمسك بتراثهم وتاريخهم.

وأتت كلمات صابر في وقت تشهد ساحة الغناء في مصر احتدام الخلاف بين جيل حديث يؤدي لوناً جديداً من الموسيقى الشبابية الصاخبة يُطلق عليها اسم "المهرجانات"، ونقابة المهن الموسيقية التي قررت منع التعامل مع هؤلاء المطربين بحجة حماية الذوق العام.

ومن المنتظر أن تقوم الأوبرا، بحسب ما قال صابر، بتقديم حفلات مشابهة بهذه التقنية لأسماء أخرى من عمالقة الطرب من أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وحفل الجمعة لم يكن الظهور الأول من نوعه لأم كلثوم فقد ظهرت كوكب الشرق على خشبة المسرح مرتين العام الماضي بفضل تقنية الهولوغرام في السعودية ثم في دبي.