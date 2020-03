شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الدراما النيجيرية .. أعمال أفريقية أصلية على شبكة نيتفلكس قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شراكة جديدة لـ عالم نيتفلكس، وذلك بين الشبكة المنتجة، وشركة UpperRoom Productions، المملوكة لـ الممثل والمنتج النيجيري البريطاني جون بويجا، بطل فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، حيث تعمل الشركتان على إنتاج قائمة من الأفلام الأفريقية غير الناطقة باللغة الإنجليزية، ويأتي ذلك بعد تعاون نيتفلكس، مع طاقم نيجيرى للعمل على مسلسل درامى مكون من ستة أجزاء جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily".

ستقوم الشركة بتطوير مشاريع بناءً على القصص والممثلين، والشخصيات والطاقم والنصوص الأدبية، والأساطير والسيناريوهات، والعناصر الأخرى في البلدان الإفريقية أو ما حولها، مع التركيز على غرب وشرق إفريقيا.

وقال ديفيد كوس، نائب رئيس الفيلم الدولي في Netflix، "تتمتع إفريقيا بتاريخ حافل في سرد ​​القصص، وبالنسبة لشبكة Netflix، فإن هذه الشراكة مع جون وشركة ، UpperRoom، تقدم فرصة لزيادة استثماراتنا في القارة، مع تقديم المزيد من القصص الإفريقية الفريدة، للمشتركين في منصة البث، في إفريقيا وحول العالم".

وصرح الممثل والمنتج النيجيري البريطاني جون بويجا، "يسرني أن أكون شريكًا مع Netflix، لتطوير قائمة لـ الأفلام الروائية، الناطقة ب، لغة غير الأنجليزية، والتي تركز على القصص الإفريقية، وأنا وفريقي متحمسون لتطوير النصوص الأصلية، ونحن فخورون بتطوير هذا الجانب من أعمالنا مع شركة تشاركنا رؤيتنا".

كما كشفت شبكة نيتفلكس، عن عملها على أول مسلسل دراما، نيجيري من إخراج أكين أوموتوسو، حيث طلبت السلسلة ستة أجزاء من العمل الجديد، ولم يتم كتابتها بعد، وسيكون من إخراج أوموتوسو، جنبا إلى جنب مع دانيال أورياهي، وسي جيه أوباسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، على أن يقوم ببطولتها كل من كيت هينشو وأدي لاوي.

المسلسل سيدور في نيجيريا ، وسيتم تصويره في مدينة لاجوس، وسيدور حول قصة كيمي، إلهة تُجَسد كإنسان للانتقام من وفاة أختها، لكن أولاً، يجب عليها أن تتعلم كيفية استخدام وتسخير القوى العظمى لها، وذلك لهزيمة أعدائها، وإنقاذ أسرتها من الدمار، سيتم إنتاجه بواسطة شركةRififi Pictures، منتجو الفيلم النيجيرىTell Me Sweet Something and Material.

وقال تيد ساراندوس ، كبير مسؤولي المحتوى فيNetflix: "أفلام مثلKing of Boys، و Merry Men، و The Bling Lagosian أظهرت مدى حب أعضائنا للأفلام النيجيرية، لذلك، نحن متحمسون بشكل لا يصدق للاستثمار في القصص النيجيرية، ومن ثم نساعد في نقلهم إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. "