شكرا لقرائتكم خبر عن إلين دي جينيريس تعلن تقديم برنامجها "إلين شو" بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إلين دي جينيريس لي الممثلة الكوميدية الأمريكية ومقدمة برنامج "إلين شو"، تقديم برنامجها الشهير خلال الفترة الحالية بدون جمهور. وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر،" لدى بعض الأخبار.. في الوقت الحالي سأصور البرنامج بدون جمهور في الاستوديو.. أنا أسفة للغاية.. لكننى أفعل ذلك من أجل المعجبين وطاقم العمل" .

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