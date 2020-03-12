شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع راغب علامة لأول مرة مع الشاعر عمرو المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم اللبناني راغب علامة لأول مرة مع الشاعر الغنائي عمرو المصرى، في أغنية جديدة تحمل اللون الدرامى وتتضمن قصة درامية جديدة بالأغنية المصرية، وهى من ألحان عمرو الشاذلى، وأكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من كتابتها منذ ما يقرب من عام، لافتًا إلى أن راغب علامة اختار هذه الأغنية خصيصًا لأنها تحتوى على فكرة جديدة، وأنه لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وأضاف عمرو أن الأغنية تحمل طابعا جديدا، وستكون مفاجأة للجمهور فى ألبوم يحتوى على ألوان موسيقية مختلفة، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب جمهور راغب.

من ناحية أخرى طرح راغب كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة، "والأغنية قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

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وكان راغب علامة قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا في احتفالية بالجامعة البريطانية "BUE" بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها بمصر، وبحضور خريجى 11 دفعة سابقة، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل.

وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها شهر الماضي، والتى توزّعت ما بين ، فرنسا، ، ولبنان، وتونس، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره وبدأها "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".