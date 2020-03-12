شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل فريقا شارموفرز ومسار إجباري إلى هذا الموعد والمكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظموا حفل فريقا شارموفرز ومسار إجباري تأجيله بسبب غلق الاستاد القاهرة خلال فترة المقبلة، لزراعة النجيلة الصيفية، وكان مقرر يوم الجمعة، على أن يتم نقل حفل في مركز المنارة بالتجمع الخامس يوم الجمعة الموافق 27 مارس الحالى.

ومن المقرر أن يقدم مسار إجبارى خلال حفلات مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، صباحك، زيك أنا، نهاية الحكاوي، انا هويت، يا ريتك معايا" وغيرها.

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها، "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

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واحتفلت شارموفرز، العام الماضى بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

الجدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية إسكندرية، تأسست عام 2005 ، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا ، تركيا، مقدونيا ، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا.

يذكر أن شارموفرز حصلت على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.

وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group", في جوائز Boisdale الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمى الذى تمت إقامته فى العاصمة البريطانية لندن.