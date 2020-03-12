بسبب كورونا.. غادة عبد الرازق بالكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفناة غادة عبدالرازق، صورا لها مع مدير أعمالها مصطفى سرور.

وظهرت غادة في الصور وهي ترتدي كمامة، رافعة علامة النصر.

وعلقت على الصور: "كورونا".

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وتواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، إذ تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.