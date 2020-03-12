إصابة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا

أعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا. وأوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر. جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر. جدير بالذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت. المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

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