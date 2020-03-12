فيديو.. أشهر أغاني كسرت حاجز المليار نسبة مشاهدة

حققت بعض الأغاني والكليبات أرقامًا قياسية، حيث تخطت حاجز المليار نسبة مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وفي هذا التقرير نسرد لكم أبرز تلك الأغاني والكليبات: 1- Despacito للفنانين لويس فونسي، ودادي يانكي، وحقق الكليب نسبة مشاهدة كسرت حاجز الـ 6 مليار نسبة مشاهدة. 2- See You Again للفنانين تشارلي بوث وويز خليفة، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليار نسبة مشاهدة. 3- Uptown Funk للفنانين مارك رونسون وبرونو مارس، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليار نسبة مشاهدة. مشاهدة. 4- Sorry للفنان جاستن بيبر، حيث حقق الكليب نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 3 مليار نسبة مشاهدة. مشاهدة. 5- Numb لباند لينكين بارك، حيث كسرت حاجز المليار نسبة مشاهدة. 6- Dusk Till Dawn للفنانين زين مالك وسيا، وكسر الكليب أيضًا حاجز المليار نسبة مشاهدة. 7- We Don't Talk Anymore للفنانين تشارلي بوث، وسيلينا جوميز، وكسر الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 8- Smells Like Teen Spirit لباند نيرفانا، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 9- Alone للفنان مارشميلو، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 10- All of Me للفنان جون لجند، وكسر الكليب أيضًا حاجز المليار نسبة مشاهدة. 11- Let Her Go للفنان باسنجر، وكسر الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 12- Chandelier للفنانة سيا، وكسر الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 13- Roar للفنانة كيتي بيري، وحقق الكليب نسبة مشاهدة كسرت حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة. 14- Waka Waka للفنانة شاكيرا، وتخطت نسبة مشاهدة الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 15- Danza Kuduro للفنانين دون عمر ولوسينزو، وتخطى الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. Advertisements 16- Axel F لباند الضفدع المجنون، وكسر الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 17- GANGNAM STYLE للفنان ساي، وكسر الكليب حاجز الـ 3 مليار نسبة مشاهدة. مشاهدة. 18- Shape of You للفنان إيد شيران، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليار نسبة مشاهدة. 19- Faded للفنان العالمي ألان وكر، وحاز الكليب على نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 2 مليار. 20- Heathens لباند توينتي ون بيلوتس، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 21- Sweet Child O' Mine لباند جنز آن روزز، وتخطى الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 22- Gucci Gang للفنان ليل بامب، وكسر الكليب أيضًا حاجز المليار نسبة مشاهدة. 23- Work للفنانين ريانا ودريك، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 24- Work from Home لباند فيفث هارموني والفنان تي دولا ساين، وتخطى الكليب حاجز الـ 2 مليار نسبة مشاهدة. 25- Bum Bum Tam Tam للفنان إم سي فيوتي، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 26- Vente Pa' Ca للفنانين ريكي مارتن ومالوما، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 27- Sin Pijama للفنانتين بيكي جي، وناتي ناتاشا، وتخطى الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 28- On The Floor للفنانين جينيفر لوبيز وبيتبول، وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 29- Side To Side للفنانتين أريانا جراندي، ونيكي ميناج وكسر الكليب حاجز المليار نسبة مشاهدة. 30- Believer لباند إماجن دراجونس، وكسر الكليب نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليار نسبة مشاهدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أشهر أغاني كسرت حاجز المليار نسبة مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.