ترامب يُعلق جميع الرحلات المُتجهة من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا بسبب الكورونا

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 04:48 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق جميع الرحلات المُتجهة من أوروبا إلى أمريكا لمدة 30 يومًا، بداية من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب، في خطاب من البيت الأبيض مساء الأربعاء: “لمنع دخول حالات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا قادمة”.

وأضاف ترامب أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتا أنه “ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة”.