كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 04:48 صباحاً - توجهت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير حلقة جديدة من برنامج (صدى الملاعب)، من تقديم الاعلامي مصطفى الآغا، مع الفنان السوري ناصيف زيتون.
وقد نشرت ماغي مقطع فيديو لها ظهرت فيه في المطار تستعد للسفر، وخوفاً من انتشار فيروس كورونا ظهرت ترتدي الكمامة.
كما قامت بو غصن الكرسي بتنظيف وتعقيم كرسي في قاعة الانتظار في المطار قبل الجلوس عليها وحتى عندما صعدت إلى الطائرة نظفت الكرسي وكل مكان حولها.
وفي تعليق لها على الفيديو قالت ماغي بوغصن: “قشر جلدي من كتر التعقيم.. والوسواس دابحني “.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة : “الوسواس دبحي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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