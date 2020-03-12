نوال الزغبي: “ما بعرف اعمل تبولة”.. ومتابع يسألها: “لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل”!

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 04:48 صباحاً - تنشط الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في التواصل مع متابعيها وجمهورها بشكل دائم عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا وامتناع الحكومة اللبنانية عن وقف الرحلات مع ايران وعدد من الدول الموبوءة بهذا الفيروس عبرت نوال الزغبي عن غضبها في تغريدة قالت فيها: “بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا.. في رجال بهالبلد؟”.

وفي تغريدة اخرى، نشرت نوال الزغبي صورة من مسلسل “ارطغرل” مع هاشتاغ “خليك بالبيت” ليرد عليها احد متابيها: “في فيلم احلى .. بتعزميني ناكل تبولة من تحت دياتك .. و بنحضروا .. شو رايك”.

غير ان نوال الزغبي ردت قائلة “انا ما بعرف اعمل تبولة” وهنا علق بعض المتابعين مازحين حيث قال احدهم “لكان لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل” ليرد اخر “وائل يعملك اياها”.