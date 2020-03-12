فنان كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عار!

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 04:48 صباحاً - أثار الفنان الكويتي عبدالله الطراروة ضجة كبيرة بعد نشره صور يظهر فيها شبه عارٍ عبر حسابه على انستغرام. ويظهر عبدالله الطراروة في الصور، المثيرة للجدل، وهو عار ويغطي جسده فقط بـ”شرشف”. وتعرض الفنان الكويتي لهجوم كبير بسبب ظهوره بهذا الشكل الجريء والذي لا يناسبه، معتبرين أنه يحاول لفت الانتباه. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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