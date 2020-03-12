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كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 04:48 صباحاً - عبرت الراقصة جوهرة عن استيائها الشديد لما تداوله البعض بخطوبتها من مطرب المهرجانات عمر كمال.
ووجهت جوهرة الشتائم لمروجي هذه الشائعات مؤكدة أنها لم ترتبط مطلقًا بأى شخص، خاصة أنها تسعى حاليًا لحل أزمتها الأخيرة.
ونشرت جوهرة صورة لها مع عمر كمال وعلقت كاتبة: “سينغل، قلت ذلك سابقا.. ما مشكلتكم؟” وتابعت “اكره كل الرجال”.
كما نشرت صورة اخرى لخبر ينفي فيه عمر كمال الارتباط بها موجهة الشتائم لمطلقي هذه الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تشتم مروجي شائعة زواجها وتؤكد: “ما زلت سينغل”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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