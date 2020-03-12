شكرا لقرائتكم خبر عن "هابى عاصفة".. اعرف كيف يستقبل نجوم الفن موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عدد من الفنانين موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد اليوم الخميس بمنشورات كوميدية والتندر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

الفنان محمد رمضان، نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "الهدوء الذى يسبق العاصفة ثقة فى الله نجاح".

ونشر المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز "فيديو" كوميديا، عبر حسابه على انستجرام: "كل سنة وأنتم طبين.. زى ما استقبلنا كورونا أحسن استقبال كنا بنبوس بعضها عادى فى الشارع.. النهاردة هنستقبل العاصفة.. أنا شايف الاستعدادات القصوى كل الناس أشتروا لب وسودانى.. والحمد الله سنة جميلة أوى".

Advertisements

أما الفنان صلاح عبد الله، نشر صورة لمشهد له من فيلم المصلحة، وعلق قائلاُ: "ألوه..الإعصار لسه ماجاش يا سالم"، كما نشر صورة أخرى من أحد أعماله، وعلق قائلاً: "قالى هينام شوية عشان يلحق الإعصار من أوله".



صلاح عبد الله وقامت الفنانة الاستعراضية دينا، بمشاركة جمهورها صورا لها مرتدية جاكيت، عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "احتياطات الجو وأنا نازلة الشغل".



دينا

يشار إلى أن الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن سرعة الرياح اليوم قد تصل إلى 60 كيلو مترا فى الساعة الواحدة، بما يعادل 30 عُقدة، وهى سرعة كبيرة للرياح، ووارد أن يؤثر على اللوحات المعدنية والأشجار والمنازل القديمة والمتهالكة، لذلك لابد من البقاء بالمنزل.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد من أجل الطقس الذى ستشهده البلاد خلال اليومين القادمين، وأن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال الأمطار والرياح وأجهزة الدولة كلها تتعاون من أجل ذلك، وأن الملاحة البحرية ستكون مضطربة لأن الأمواج ستكون مرتفعة وقد تصل إلى الجانب الأخر الذى يوجد به الأماكن السكنية، والمناطق الساحلية ستشهد أمطارًا غزيرة للغاية، وأن نشاط الرياح القوى يمكن أن يَثير الأتربة فى بعض المناطق الصحراوية، وأن بعض المناطق قد تتجاوز الـ30 عُقدة وهو رقم كبير للغاية.